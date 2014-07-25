Оптимизация сайтов - одного или нескольких

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Закрыт21 заявка243 просмотра

Надо оптимизировать несколько сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за оптимизацию одного сайта и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Если цена бyдет зависеть от количества ключевых слов - сообщите также.

Какие сайты надо продвигать:

http://oknatyumen.com/

http://poltyumen.ru/

http://tecnosfera.ru/

http://xn--g1abbxhdip.xn--p1ai/index.php

http://xn--72-slc1at.xn--p1ai/

http://72newdom.ru/

http://xn--80adaxc1ahyh.xn--p1ai/

http://viptovar.net/

http://abisait.ru/

http://tiandetum.ru/

11 лет назад
Kitlob
Михаил 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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