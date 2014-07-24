Разработка семантического ядра

Друзья,

На данный момент мы расширяем семантическое ядро для нашего ресурса http://www.kv-design.ru/ и нам требуется коллега, который возьмет на себя работу по его расширению.

Требуется специалист, отлично владеющий Key Collector, а также творчески подходящий к разработке структуры части сайта.

Буду рад вашим откликам.

С уважением,

Владимир.