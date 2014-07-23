Помощь составить проект в Сапе

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Необходимо помочь правильно составить проект по закупке ссылок в Sape. Объяснить принцип создания анкоров, выбора мест размещения ссылок.

Цель – поднять ТИЦ до определенного уровня и таким образом держать его.

Речь идет об арендных ссылках, не о вечных.

Необходимо в скайпе уделить пару часов я думаю.

Указывайте стоимость обязательно. Личку не спамить, читаю тут

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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