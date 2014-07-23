Нужно сделать микроразметку для сайта domzakaz.ru Всего 3 шаблона: Главная страница, каталог товаров и остальные страницы. Много разных компонент (купить в 1 клик, перезвонить мне, рейтинги, отзывы, и т. д.) Микроразметка ...
Собрать данные из топ-10 поисковиков
По каждой из списка поисковой подсказке из яндекса\гугла:
http://joxi.ru/XbrPU_3JTJDyR7HXqpA
http://joxi.ru/iLrPU_3JTJBvDvKTqOA
http://joxi.ru/8bfPU4wyTJCmLqU_xgk
Берем топ 10 сайтов и создаем на основе данных excel таблицу:
Запрос
URL
На кого ссылается (shakes, ад1, ни на кого)
Контакты (email, форма обратной связи, если ничего нет, то whois)
ПС: определить на кого ссылается можно перейдя по ссылке из яндекса\гугла на сайт http://joxi.ru/RLzPU4wyTJA8NbiNsKE, найти баннер или ссылку на "покупку" - в нашем случае это будет "http://shakeson.ru/index.php?r=api/go&key=aa9c8f5af9/sub1/sub2/"
Дубли сайтов копировать не нужно.
Предложения, сроки и стоимость в личку. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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