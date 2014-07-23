Собрать данные из топ-10 поисковиков

По каждой из списка поисковой подсказке из яндекса\гугла:

http://joxi.ru/XbrPU_3JTJDyR7HXqpA

http://joxi.ru/iLrPU_3JTJBvDvKTqOA

http://joxi.ru/8bfPU4wyTJCmLqU_xgk

Берем топ 10 сайтов и создаем на основе данных excel таблицу:

Запрос

URL

На кого ссылается (shakes, ад1, ни на кого)

Контакты (email, форма обратной связи, если ничего нет, то whois)

ПС: определить на кого ссылается можно перейдя по ссылке из яндекса\гугла на сайт http://joxi.ru/RLzPU4wyTJA8NbiNsKE, найти баннер или ссылку на "покупку" - в нашем случае это будет "http://shakeson.ru/index.php?r=api/go&key=aa9c8f5af9/sub1/sub2/"

Дубли сайтов копировать не нужно.

Предложения, сроки и стоимость в личку. Спасибо!