Раскрутить видео на YouTube

Необходимо обеспечить попадание заметок с сайта в новостные агрегаторы Google и Яндекс. Заметки на сайте появляются несколько раз в неделю. Также проверить индексируемость сайта в Google Webmaster, при необходимости внести правки. Сайт - www.vprigorode.info