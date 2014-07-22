Раскрутить видео на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок133 просмотра

Добрый день.

Нужно раскрутить видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x8sUAQGIqYU

В первую очередь – нужно:

- проставить 100–1000 ссылок на видео на сторонних ресурсах

- добавить 10–20 комментов под видео

- накрутить количество просмотров видео до 40 000

- накрутить количество лайков до 1000

- увеличить количество подписчиков на канал до 700+

Присылайте свои варианты действий, для увеличения популярности ролика и детальные цены на каждую Вашу операцию.

ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ, ОПЛАЧИВАЮ ПО ФАКТУ.

11 лет назад
max_tihomirov
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поисковое продвижение сайта, внешнее сео

    $250

    Здравствуйте! Ищу человека для грамотной закупки внешних статей и ссылок. Биржи Miralinks и Rotapost, с ручным отбором площадок, использованием сервисов Majestic, и проверкой размещенных статей на качество и орфографию. Отсутствие скрытых ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь по SEO

    Добрый день! Нужна помощь по SEO. Есть 3 сайтов разной тематики: справка-счет.com.ua, speztron.com, bedshop.ua, в ближайшее время появится еще 3 сайтам, которые тоже хочу отдать в раскрутку. Необходимо обеспечить рост трафика ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо выведение в топ гугла сайт ledukraine.com led лампы светодиодные лампы е14 светодиодные лампы е27 лампа е14 светодиодные лампы t8 лампа t8 led прожектор светодиодный прожектор ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Попадание в новостные агрегаторы

    Необходимо обеспечить попадание заметок с сайта в новостные агрегаторы Google и Яндекс. Заметки на сайте появляются несколько раз в неделю. Также проверить индексируемость сайта в Google Webmaster, при необходимости внести правки. Сайт - www.vprigorode.info

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить ссылку с фото на досках объявлений

    Необходимо разместить ссылку на страницу с товарами с несколькими фотографиями на досках объявлений, тематических форумах, в группах социальных сетей. Тематика: байкеры, мото клубы-форумы, бодибилдинг, форумы и клубы единоборств, музыкальные рок-сообщества.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подобрать ключи для описания раздела сайта

    Задача: нужно подобрать (ВЧ и СЧ) ключи для строительного портала, раздел "стены". Раздел имеет 3 подраздела: ремонт, отделка и строительство. В разделе будут собраны тематические статьи.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • LINK-менеджер

    -работа с биржами (sape, miralinks, GGL, pr.sape, блогун, ротапост); -отбор площадок ; -составление объемных анкор-листов; -оценка ссылочной массы сайта; -формирование ежедневных отчетов и еженедельных сводок; -работа в СУП (система управления ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад