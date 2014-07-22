Добрый день!

Нужна помощь по SEO. Есть 3 сайтов разной тематики: справка-счет.com.ua, speztron.com, bedshop.ua, в ближайшее время появится еще 3 сайтам, которые тоже хочу отдать в раскрутку.

Необходимо обеспечить рост трафика за счет повышения позиций по гугле и яндексе на Украине.

Контент менеджер у меня свой, но нужен подрядчик который возьмет на себя функцию раскрутки. Занимался сам раскруткой, однако сейчас не хватает времени.

Перечень задач для Вас:

1. Закупка ссылок как вечных так и арендованных, но в большей степени вечных.

2. Требования по настройке сайтов.

3. Требования по текстам, т.е. имея своего копирайтера он будет писать статьи на все сайты по заданным вами параметрам и с заданной вами частотой.

Мне необходимо прозрачность, т.е. важно, чтоб я видел какие ссылки закупили, что сделали вообще, т.е. отчет по проделанной работе обязателен в конце месяца. Интересует расчет и ориентация на конкретный результат и соответственно стоимость работы.

Прошу фрилансеров с россии не беспокоить.

С уважением,

Андрей