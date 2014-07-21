Опыт работы: от 3 лет. Успешный опыт продвижения сайтов ,Умение получать удовольствие от своей работы; ... Условия Возможно официальное оформление (на выбор); Коррекция графика под себя Люди ...
Требуется SEO-специалист
Требуется SEO-специалист для составления семантического ядра и внутренней оптимизации двух интернет-магазинов.
Нужен человек с опытом и успешными, реальными кейсами, а не выдуманными и/или выкачанными картинками метрик и аналитики из инета.
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