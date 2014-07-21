Требуется SEO-специалист

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок226 просмотров

Требуется SEO-специалист для составления семантического ядра и внутренней оптимизации двух интернет-магазинов.

Нужен человек с опытом и успешными, реальными кейсами, а не выдуманными и/или выкачанными картинками метрик и аналитики из инета.

11 лет назад
angelofabyss
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hockenhaim
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
30 дней
Александр все сделал быстро и качественно, не смотря на нечетко сформулированное ТЗ. Продолжаем работать!
Сергей проявил себя как ответственный работодатель. Никаких нареканий, одни положительные впечатления. Будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

hockenhaim
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад