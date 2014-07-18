Интернет-галерея ArtRuslan`s

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок214 просмотров

Описание проекта

Стартовал проект «Интернет-галерея ArtRuslan`s» по адресу artruslans.com

Проект представляет интерес для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов, архитекторов, творческих людей, которые любят и ценят искусство!

Проект предназначен для показа и продажи картин, иллюстраций, экспозиций, фотографий.

Мы не принимаем участия в сделках, торгах между покупателем и продавцом, доход исключительно на компьютерном сервисе и рекламе!

Цель проекта предоставить пользователям нашего интернет-ресурса качественный, удобный сервис.

Работа делится на три этапа:

1. Поиск владельцев работ и их представителей.

2. Увеличение посещаемости сайта.

Охотно примем конструктивные замечания, предложения, пожелания!

Приглашаем к сотрудничеству!

11 лет назад
rvcopy
54 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров