Проект для SEO спецов.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок246 просмотров

Необходимо продвинуть сайт музыкальной тематики (духовые музыкальные инструменты). Вывести по 10 ключевым фразам в десятку поисковиков. Пожалуйста! Укажите примерные сроки, месячный бюджет и вашу стратегию продвижения. Реально ли за пару месяцев (по большей части ключевых фраз) продвинуть сайт.

11 лет назад
df548
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров