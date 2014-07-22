Сделать внутреннюю оптимизацию сайта

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Завершен10 заявок210 просмотров

Необходимо сделать внутреннюю оптимтизацию одностраничного сайта ledpolice.ru

11 лет назад
sitranol
Дмитрий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Александр отличный специалист. Работа была сделана в кратчайшие сроки, все точно, быстро, по делу. Также Александр сделал бесплатную консультацию по продвижению. Цены адекватные. Сотрудничество понравилось, буду предлагать другие проекты.
Хороший заказчик, думаю будем работать и дальше. Рекомендую, человек всегда онлайн, ТЗ составил четко и подробно. Все аспекты по продвижению обсудили заранее, поэтому вопросов лишних не возникало.

Заявки фрилансеров

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад