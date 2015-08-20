hockenhaim

Александр hockenhaimhockenhaim
30 летУкраина/Винница
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-End Developer
Front-end:
• JavaScript, TypeScript, CSS3, HTML5, SCSS, AJAX, JSON.
Frameworks/libraries:
• Angular 2+;
• ReactJS;
• jQuery;
• Bootstrap.
Version control systems:
• GIT.
Software development:
• Agile, Waterfall.
Besides:
• OOP principles;
• MVC principles;
• REST principles.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Работаем и над другими проектами! Всегда на связи! рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, всегда точные и понятные задания, отличная коммуникация, а также своевременная оплата. Продолжаем работать и над другими проектами.
$25
10 баллов
8 лет назад
Выполнил все в срок и строго по ТЗ. Также внес корректировки в процессе работы и учел все пожелания при составлении семантического ядра. Думаю буду обращаться еще много раз :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, который очень точно и корректно ставит задачи. Своевременная оплата и коммуникация 24/7. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Александр отлично разбирается в SEO. С закупкой ссылок справился на все 100! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Дмитрием остался доволен. Отличная постановка задачи и коммуникация. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
$50
9 баллов
8 лет назад
Саша сделал семантическое ядро для моего заказа и подсказал как лучше продвигать сайт. Хорошая цена и качество работы. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Владимир проявил себя как ответственный заказчик, который четко знает чего хочет. Продолжаем работу.
$20
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством с Александром остался доволен. В краткие сроки собрал и структурировал семантическое ядро. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, а также отличная коммуникация (заказчик 24/7 был на связи). Однозначно рекомендую к сотрудничеству!