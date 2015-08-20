hockenhaim

Александр hockenhaim

 
30 летУкраина/Винница
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-End Developer

Front-end: 

• JavaScript, TypeScript, CSS3, HTML5, SCSS, AJAX, JSON.

Frameworks/libraries:

• Angular 2+; 

• ReactJS; 

• jQuery; 

• Bootstrap.

Version control systems:

• GIT.

Software development:

• Agile, Waterfall.

Besides:

• OOP principles; 

• MVC principles; 

• REST principles.

JavascriptTypeScriptHTMLBootstrapjQueryAjaxAngularRESTSCSSReact.jsGit
Отзывы заказчиков
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дооптимизировать сайт
Работаем и над другими проектами! Всегда на связи! рекомендую!
Все отлично, всегда точные и понятные задания, отличная коммуникация, а также своевременная оплата. Продолжаем работать и над другими проектами.
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Семантическое ядро для сайта
Выполнил все в срок и строго по ТЗ. Также внес корректировки в процессе работы и учел все пожелания при составлении семантического ядра. Думаю буду обращаться еще много раз :)
Отличный заказчик, который очень точно и корректно ставит задачи. Своевременная оплата и коммуникация 24/7. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Закупка ссылок Miralinks
Александр отлично разбирается в SEO. С закупкой ссылок справился на все 100! Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством с Дмитрием остался доволен. Отличная постановка задачи и коммуникация. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kazancev
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
8 лет назад
СЕО-анализ рынка
Саша сделал семантическое ядро для моего заказа и подсказал как лучше продвигать сайт. Хорошая цена и качество работы. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше.
Владимир проявил себя как ответственный заказчик, который четко знает чего хочет. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
webenergy-it
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Семантическое ядро
Сотрудничеством с Александром остался доволен. В краткие сроки собрал и структурировал семантическое ядро. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкая постановка задачи, а также отличная коммуникация (заказчик 24/7 был на связи). Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв