Seo оптимизиция сайта под управлением Bitrix

Новому сайту под управлением Bitrix (сфера аренды жилья в мск) требуется грамотный SEO оптимизатор.

Этап 1 (срочный):

Требуется правильно прописать Titles страниц, Meta тэгов, провести грамотную работу над улучшением контента и, если потребуется дать рекомендации по ТЗ для реализации программистом.

Этап 2.

Переключить старый самописный сайт c уже продвигающимися запросами, на вновь созданный под управлением bitrix (прописать редиректы, создать новые или недостающие страницы).

На основе уже созданного семантического ядра подготовить ТЗ для реализации ВЧ и НЧ запросов (в сумме около 400), созданием новых страниц, наполнением уникального контента и полноценной работой по попаданию в ТОП-3 в поисковиках.

Продвижение выполнять частями: от меньшего к большему.