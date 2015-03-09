Seo оптимизиция сайта под управлением Bitrix

Для ускорения индексации сайта необходимо разместить ссылки на высокорейтинговых тематических ресурсах. Рассматриваем только ручное размещение. Количество, качество и стоимость - по ходу обсуждения.
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Новому сайту под управлением Bitrix (сфера аренды жилья в мск) требуется грамотный SEO оптимизатор.
Этап 1 (срочный):
Требуется правильно прописать Titles страниц, Meta тэгов, провести грамотную работу над улучшением контента и, если потребуется дать рекомендации по ТЗ для реализации программистом.
Этап 2.
Переключить старый самописный сайт c уже продвигающимися запросами, на вновь созданный под управлением bitrix (прописать редиректы, создать новые или недостающие страницы).
На основе уже созданного семантического ядра подготовить ТЗ для реализации ВЧ и НЧ запросов (в сумме около 400), созданием новых страниц, наполнением уникального контента и полноценной работой по попаданию в ТОП-3 в поисковиках.
Продвижение выполнять частями: от меньшего к большему.
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