Выполнив аудит, программа проверки нашла множество нареканий на содержимое и контент сайта Мне нужна грамотная консультация по всем моим вопросам Нужен специалист по сео, содержимому, текстам и прочему
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Добрый день!
Требуется внутренняя оптимизация интернет-магазина: http://profi-market.kz/
По существу задания требуется:
- составление семантического ядра ключевых слов по данному интернет-магазину;
- написание и наполнение интернет-магазина тематическими статьями с включением ключевых слов;
- написание и наполнение интернет-магазина описаниями ко всем товарам с включением ключевых слов;
- обязательное прописания всех тегов как по статьям, так и по описаниям к товарам;
- использование других инструментов для внутренней оптимазации (линки и т.д.);
- другие оперция с интернет-магазином по внутреннему СЕО;
Прошу откликнуться добросовестных исполнителей и предложить свои услуги.
с/у Щёкин Денис
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