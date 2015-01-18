Добрый день!

Требуется внутренняя оптимизация интернет-магазина: http://profi-market.kz/

По существу задания требуется:

- составление семантического ядра ключевых слов по данному интернет-магазину;

- написание и наполнение интернет-магазина тематическими статьями с включением ключевых слов;

- написание и наполнение интернет-магазина описаниями ко всем товарам с включением ключевых слов;

- обязательное прописания всех тегов как по статьям, так и по описаниям к товарам;

- использование других инструментов для внутренней оптимазации (линки и т.д.);

- другие оперция с интернет-магазином по внутреннему СЕО;

Прошу откликнуться добросовестных исполнителей и предложить свои услуги.

с/у Щёкин Денис