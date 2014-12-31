SEO для приложений и сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок167 просмотров
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Нужен человек который в короткие сроки сделает провдежение сайта и 2-3 приложений(вк,ФС,ютуб)чтоб при поиске названия сайта все группы находились рядом с сайтом

9 лет назад
dov90
33 годаИзраиль
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад