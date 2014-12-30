Ссылки с тематических форумов/сайтов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Немного о проекте
Сайт для отображение графиков погоды и статистики цен на туры, и автоподбора направления отдыха - https://protury.info
В среднем 30+ посетителей в день. Базовая seo уже сделано мною (Я.Каталог, поисковики, пару ссылок с sape, sitemap, robots...).
Судя по Я.метрике основной приток сейчас из поисковых систем Яндекса именно по словам Динамика и Статистика.
Однако сайту, очевидно, не хватает веса, чтобы держаться ближе к первым строчкам по запросам:
Статистика цен на туры [Египет|Турция....] - первые места в гугле/яндексе
Когда поехать отдыхать в [Египет|Турция....] - далеко не в первой 10ке
Куда поехать отдыхать [летом|зимой....] - далеко не в первой 10ке
То есть хочется вывести сайт вверх по определённым запросам (ссылки + советы по поисковым словам)
Спасибо.
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