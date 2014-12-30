Ссылки с тематических форумов/сайтов

Немного о проекте

Сайт для отображение графиков погоды и статистики цен на туры, и автоподбора направления отдыха - https://protury.info

В среднем 30+ посетителей в день. Базовая seo уже сделано мною (Я.Каталог, поисковики, пару ссылок с sape, sitemap, robots...).

Судя по Я.метрике основной приток сейчас из поисковых систем Яндекса именно по словам Динамика и Статистика.

Однако сайту, очевидно, не хватает веса, чтобы держаться ближе к первым строчкам по запросам:

Статистика цен на туры [Египет|Турция....] - первые места в гугле/яндексе

Когда поехать отдыхать в [Египет|Турция....] - далеко не в первой 10ке

Куда поехать отдыхать [летом|зимой....] - далеко не в первой 10ке

То есть хочется вывести сайт вверх по определённым запросам (ссылки + советы по поисковым словам)

Спасибо.