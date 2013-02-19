yleoleovich

Все мы знаем картинку из детской книжки - поросёнок Пётр. Я хочу распечатать его себе на 3D принтере и для этого мне нужна 3D модель в STL. Поскольку я хочу печатать в цвете ...
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- 3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Немного о проекте Сайт для отображение графиков погоды и статистики цен на туры, и автоподбора направления отдыха - https://protury.info В среднем 30+ посетителей в день. Базовая seo уже сделано мною (Я.Каталог, поисковики, пару ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен классный, запоминающийся, интересный логотип вместо существующего для сайта: http://protury.info (имеется в виду планета) Будем его использовать на сайте, в рекламе, на футболках....=) Нужно, чтобы он вписался в ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $140
Нужно выполнить вёрстку готового дизайна (psd-файлы) с использованием js. Очень важно соблюсти взаимодействие с серверной частью - объектами form (checkbox, option и т.д : чтобы все списки были option, чекбоксы с правильными именами и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
Оплата вовремя. Замечания и пожелания правки адекватные. Четкая постановка задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Фанир выполнил работу прекрасно. Создал с нуля полноценную 3Д модель. Прорисовал всё до мельчайших деталий. Все мои правки и запросы адресовал оперативно, даже в выходные. Рекомендую.
$110
10 баллов
11 лет назад
JavaScript
Все отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Требовалось создать веб-морду к существующей серверной части. Исполнитель требовался грамотный и ответственный. По отзывам и проектам Александр подошел больше всех. Работал по предоплате в 50%. Так как отзывов много и они положительные - меня это не смутило. Результат очень порадовал, верстальщик исправлял ошибки дизайнера. Всем рекомендую и буду обращаться к нему ещё.