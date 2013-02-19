yleoleovich

Олег yleoleovich

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поросёнок Пётр 3D множественный STL

    Все мы знаем картинку из детской книжки - поросёнок Пётр. Я хочу распечатать его себе на 3D принтере и для этого мне нужна 3D модель в STL. Поскольку я хочу печатать в цвете ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ссылки с тематических форумов/сайтов

    $50

    Немного о проекте Сайт для отображение графиков погоды и статистики цен на туры, и автоподбора направления отдыха - https://protury.info В среднем 30+ посетителей в день. Базовая seo уже сделано мною (Я.Каталог, поисковики, пару ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    $100

    Нужен классный, запоминающийся, интересный логотип вместо существующего для сайта: http://protury.info (имеется в виду планета) Будем его использовать на сайте, в рекламе, на футболках....=) Нужно, чтобы он вписался в ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 4х страниц с javascript

    $140

    Нужно выполнить вёрстку готового дизайна (psd-файлы) с использованием js. Очень важно соблюсти взаимодействие с серверной частью - объектами form (checkbox, option и т.д : чтобы все списки были option, чекбоксы с правильными именами и ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поросёнок Пётр 3D множественный STL
Оплата вовремя. Замечания и пожелания правки адекватные. Четкая постановка задачи. Рекомендую.
Фанир выполнил работу прекрасно. Создал с нуля полноценную 3Д модель. Прорисовал всё до мельчайших деталий. Все мои правки и запросы адресовал оперативно, даже в выходные. Рекомендую.
Ответный отзыв
alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Верстка 4х страниц с javascript
JavaScript
Все отлично. Спасибо!
Требовалось создать веб-морду к существующей серверной части. Исполнитель требовался грамотный и ответственный. По отзывам и проектам Александр подошел больше всех. Работал по предоплате в 50%. Так как отзывов много и они положительные - меня это не смутило. Результат очень порадовал, верстальщик исправлял ошибки дизайнера. Всем рекомендую и буду обращаться к нему ещё.
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