Внутренняя перелинковка для информационного сайта

Нужно продвижении онлайн игры, с основной целью - регистрация нового уникального пользователя. Развитие проекта должно проходить в несколько этапов. На первом этапе должно быть совершено около 500 регистраций. Усов Максим (CPA- менеджер)
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно сделать перелинковку из текста, подбирая страницы доноры по релевантности в Яндексе.
Начал делать сам, но не хватает времени. Основная цель этого занятия – увеличить трафик по СЧ запросам и постараться подтянуть ВЧ ближе к топу.
Жду ваших предложений с указанием цены (в рублях) и срока. Заранее спасибо.
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