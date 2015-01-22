Внутренняя перелинковка для информационного сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно сделать перелинковку из текста, подбирая страницы доноры по релевантности в Яндексе.

Начал делать сам, но не хватает времени. Основная цель этого занятия – увеличить трафик по СЧ запросам и постараться подтянуть ВЧ ближе к топу.

Жду ваших предложений с указанием цены (в рублях) и срока. Заранее спасибо.