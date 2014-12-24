Образовательный проект PR, личный брендинг

Необходимо произвести комплексный аудит сайта betonex.org.ua, устранить выявленные недостатки, провести оптимизацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно привлечь участников в Закрытый клуб личного брендинга bakeproclub.ru
Образовательный проект по теме pr, личный брендинг, помогаем строить публичный образ специалистам в более чем в 20 сферах деятельности.
Готовы платить за лиды. Предлагайте варианты цена обсуждаема.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
разрабатывают сайт для интернет магазина ювелирных изделий, нужен сео специалист который будет заниматься раскруткой данного сайта в Украине. обязательно необходима связь через моб телефон и скайпПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
олько для ПОНИМАЮЩИХ. Есть список примерно из 4 500 ключевых слов (фундамент – строительство и сопутствующие) нужно сгруппировать их по группам (статьям). Пишите стоимость.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1800
http://www.vetprofy.ru/ Требуется продвижение по Москве. Чтобы было проще выбрать исполнителя сделайте пожалуйста seo-аудит сайта и запросы, которые Вы можете предложить за указанную стоимость. Оплата помесячно. Заявки без аудита отклоню. Доработки сайта делаем сами по Вашему списку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Необходимо оперативно и качественно настроить комплексную рекламную кампанию под новый сайт (тематика - оказание услуги по созданию видеоальбомов из фотографий клиентов, скрин прилагаю) А именно: базовое сео сайта, контекст в яндекс и гугл (возможно, + таргетинг ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт кинотеатр онлайн mad-hd.РУ необходимо вывести его в Топ по определенным запросам. По каким!? это должны решить сами что бы посещаемость составляла не менее 1000 человек в сутки. Выберу исполнителя предложившего реальный путь продвижения бюджет ограничен ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
1)Нужно составить ся, тематика промышленное оборудование (тали,лебедки и т.п.). Ключевики не только из вордстат, но и гугл,майл, конкуренты и т.п. Структура сайта во вложении. 2)затем составить подробное тз для копирайтера с указанием и объемом ключевых слов. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется прогон сайта по каталогам, господа с заоблачными ценниками и не реальными обещания прошу не тратить ваше и мое время, оплата строго по факту выполнения сайт: e-byrg.ru Вся РоссияПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $225
Хочу найти исполнителя для сео-продвижения интернет-магазина www.tiamo.od.ua Предварительно по рекомендациям выбрал 1 компанию, но пытаюсь найти компромисс, возможно кто-то будет чуть дешевле либо с бОльшим опытом в сфере продвижения похожей тематики. Причины моего выбора: 1) Исполнитель попросил ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад