Продвижение сайта ветклиники

Нужно продвинуть существующий сайт. Тематика - оптовая продажа соли. ТОП 10 Яндекс и ТОП 10 Google.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение по Москве.
Чтобы было проще выбрать исполнителя сделайте пожалуйста seo-аудит сайта и запросы, которые Вы можете предложить за указанную стоимость. Оплата помесячно. Заявки без аудита отклоню. Доработки сайта делаем сами по Вашему списку.
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