Комплексная рекламная кампания под новый сайт

Необходимо оперативно и качественно настроить комплексную рекламную кампанию под новый сайт (тематика - оказание услуги по созданию видеоальбомов из фотографий клиентов, скрин прилагаю)

А именно: базовое сео сайта, контекст в яндекс и гугл (возможно, + таргетинг и реклама в группах ВК/Фб)

Цель: поставить сайт на стабильный поток заказов 10-15 в день + по возможности успеть воспользоваться горячим новогодним периодом.

При плодотворном сотрудничестве — возможна подработка и после Нового года.