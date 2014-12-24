Аудит сайта selftrips.ru, выработка рекомендаций.

Несколько раз сталкивался с мнением что поисковики считают этот сайт мусорным. Что есть какие то ошибки и тд.

Хотелось бы понять что не так и что надо исправить. Сколько стоит не знаю, предлагайте.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!!