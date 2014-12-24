Здравствуйте!

Есть уже готовый сайт (тематика специфическая), на который пробовал самостоятельно закупать ссылки на sape, но это ничего толком не дало... Точнее дало - сайт видимо попал под фильтр яндекса т.к. сейчас в индексе яндекса только одна страница.

Что требуется: грамотное продвижение сайта (конкурентов совсем мало, так что думаю это не проблема), поддержка позиций в топе, вывод сайта из под фильтра яндекса. Либо можно сделать продвижение только по гуглу - такой вариант тоже рассматриваю.

Говорю сразу - тематика специфическая (сайт для взрослых), но конкурентов в этой нише мало.

Могу рассмотреть два варианта сотрудничества:

1. Оплата за само продвижение и поддержка сервиса (говорю сразу что вариант бюджетный т.к. думаю сайт будет продвинуть не сложно из-за практического отсутствия конкурентов).

2. Партнерство. Вы будете получать процент от прибыли сайта. Сайт уже приносит прибыль именно в данный момент, таким каким он есть, по этому, прибыль реальная и это не сказки.

Жду ваших предложений. Обязательно указывайте с каким минимальным бюджетом работаете. Если минимального бюджета в ответе не будет указано - сразу буду ставить отказ.