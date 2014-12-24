Продвинуть сайт в зоне co.uk. Интересует методы продвижения, какое место в поисковиках по некоторым ключевым словам можно добиться, сервисы в которых будет продвижение(платные, бесплатные) приток новых посетителей(количество). За детальной информацией, Цену и сроки пожалуйста в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть уже готовый сайт (тематика специфическая), на который пробовал самостоятельно закупать ссылки на sape, но это ничего толком не дало... Точнее дало - сайт видимо попал под фильтр яндекса т.к. сейчас в индексе яндекса только одна страница.
Что требуется: грамотное продвижение сайта (конкурентов совсем мало, так что думаю это не проблема), поддержка позиций в топе, вывод сайта из под фильтра яндекса. Либо можно сделать продвижение только по гуглу - такой вариант тоже рассматриваю.
Говорю сразу - тематика специфическая (сайт для взрослых), но конкурентов в этой нише мало.
Могу рассмотреть два варианта сотрудничества:
1. Оплата за само продвижение и поддержка сервиса (говорю сразу что вариант бюджетный т.к. думаю сайт будет продвинуть не сложно из-за практического отсутствия конкурентов).
2. Партнерство. Вы будете получать процент от прибыли сайта. Сайт уже приносит прибыль именно в данный момент, таким каким он есть, по этому, прибыль реальная и это не сказки.
Жду ваших предложений. Обязательно указывайте с каким минимальным бюджетом работаете. Если минимального бюджета в ответе не будет указано - сразу буду ставить отказ.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно привлечь участников в Закрытый клуб личного брендинга bakeproclub.ru Образовательный проект по теме pr, личный брендинг, помогаем строить публичный образ специалистам в более чем в 20 сферах деятельности. Готовы платить за лиды. Предлагайте варианты ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо произвести комплексный аудит сайта betonex.org.ua, устранить выявленные недостатки, провести оптимизацию.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
разрабатывают сайт для интернет магазина ювелирных изделий, нужен сео специалист который будет заниматься раскруткой данного сайта в Украине. обязательно необходима связь через моб телефон и скайпПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
олько для ПОНИМАЮЩИХ. Есть список примерно из 4 500 ключевых слов (фундамент – строительство и сопутствующие) нужно сгруппировать их по группам (статьям). Пишите стоимость.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1800
http://www.vetprofy.ru/ Требуется продвижение по Москве. Чтобы было проще выбрать исполнителя сделайте пожалуйста seo-аудит сайта и запросы, которые Вы можете предложить за указанную стоимость. Оплата помесячно. Заявки без аудита отклоню. Доработки сайта делаем сами по Вашему списку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Необходимо оперативно и качественно настроить комплексную рекламную кампанию под новый сайт (тематика - оказание услуги по созданию видеоальбомов из фотографий клиентов, скрин прилагаю) А именно: базовое сео сайта, контекст в яндекс и гугл (возможно, + таргетинг ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт кинотеатр онлайн mad-hd.РУ необходимо вывести его в Топ по определенным запросам. По каким!? это должны решить сами что бы посещаемость составляла не менее 1000 человек в сутки. Выберу исполнителя предложившего реальный путь продвижения бюджет ограничен ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
1)Нужно составить ся, тематика промышленное оборудование (тали,лебедки и т.п.). Ключевики не только из вордстат, но и гугл,майл, конкуренты и т.п. Структура сайта во вложении. 2)затем составить подробное тз для копирайтера с указанием и объемом ключевых слов. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад