Анализ, оптимизация и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен37 заявок319 просмотров
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Нужен анализ сайта, его внутренняя оптимизация и начальное продвижение. Сайт b-flow.ru - магазин-салон живых цветов.

9 лет назад
zhuravlev2009
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
час назад
9 лет назад
$70
10 дней
Все сделано отлично и в срок. На все возникающие вопросы Ольга дает развернутые ответы и пояснения. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и грамотного специалиста.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
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