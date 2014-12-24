Продвижения онлайн-игры

$120
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок168 просмотров
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Нужно продвижении онлайн игры, с основной целью - регистрация

нового уникального пользователя. Развитие проекта должно проходить в несколько этапов. На первом этапе

должно быть совершено около 500 регистраций.

Усов Максим (CPA- менеджер)

9 лет назад
angelmaks
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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