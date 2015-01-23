Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно ...
Составить семантическое ядро + аудит и перелинковка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо повысить целевой трафик и увеличить продажи
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