Vereon-job

Вячеслав Лаврентьев Vereon-job

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Открытые вакансии:

Специалист по wordpress

Контент менеджер + копирайтер (Поддержка портала)

Специалист по технической поддержки сайтов

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mukolaich
Олег 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Администрирование сервера
Сотрудничеством доволен: задачи четкие, оплата в срок. Рекомендую!
Огромное спасибо за оперативность и качество. Сотрудничаем на постоянной основе. ЯЯ полностью избавился от проблем с сервером и головной боли.
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$230
10 баллов
9 лет назад
Настройка контекстной рекламы (тематика - Секс-шоп)
Отличный заказчик, рекомендую...
Отлично сработались. Компетентен в работе и доброжелателен в общении. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
deathroll
Евгений 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Правка шаблона (Wordpress)
Отличный заказчик. Было поставлено чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Отличный специалист. Сработались на ура. Чётко понимает задание, всё во время и за приемлемые деньги. Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка, установка CMS (WP)
Спасибо за работу! Качеством сотрудничества доволен. Рекомендую, как адекватного и ответственного заказчика!
Александр, спасибо Вам огромное за сотрудничество! Считай за неделю 2 проекта сделали. Очень доволен работой и качественной разработкой сайта. Качество оцените сами - http://str-expertiza.ru Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв