Vereon-job

keramo.jpg – главная страница 1) Обратный звонок – Имя и телефон – всплывающее окно 2) Корзина – переход в корзину. Если пустая – 0 товаров 3) Посик по каталогу – стандартный 4) На главной странице ...
Открытые вакансии:
Специалист по wordpress
Контент менеджер + копирайтер (Поддержка портала)
Специалист по технической поддержки сайтов
- $200Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести правки в интернет магазин 1) форма сбора писем 2) Настройка дополнительных изображений в карточке товара 3) Промо-кода 4) Переключение - предыдущий - следующий товарСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
1) модуль подписки 2) Модуль дополнительных изображений 3) Модуль просмотренных товаров 4) Установить кнопку "Добавить в избранное браузера" в виде звездочки 5) Модуль "Предыдущий-Следующий товар" 6) Модуль промо-кода Подробное ТЗ скину на почтуВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
1) Переместить 1 товар в другую категорию 2) Сделать баннер в слайдере (исходник есть, нужно вставить слови. Баннер создаётся в админке)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1) При установке онлайн консультанта, съехал баннер 2) При первом заходе на сайт - пользователю предлагается выбрать город. даже если мы заходим на определённую страницу - после выбора города мы попадаем на главную. А нужно чтобы оставались ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Меню + контент нужно переводить НЕ автоматически. + иконка переключения версии. Версия 1.5.26 Оплата по фактуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо доработать интернет магазин Выгрузки подключили. 1) у одной выгрузки не отображаются фото в публичной части. у второй первая картинка маленького размера. 2) доработать корзину – сделать как в макете на одной странице. http://sx.bx-dev.ru/personal/cart/ – верхнюю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Редакция – "Бизнес" готовый модуль уже есть. подключить выгрузку поставщика и настроить её обновление.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
sex-shop365.ru Сайт на Wordpress и очень долго грузится от 5 до 15 секунд. Подключили CDN – не помогло. Сайт расположен на выделенном сервере – fastvps.ru/ – тариф EX-40 Подключены выгрузки поставщиков. По словам людей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Интересуют любые предложения кроме SEO и Директ, Эдвордс Оплата по договорённостиПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо поставить дизайн на CMS. Основные требования: импорт товаров CSV или XML Необходим специалист с хорошим портфолио.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Вот страница сейчас Основная задача - поправить стили и добавить несколько полей в админе. http://sex-shop365.ru/joyballs-secret-vaginalnye-shariki-rozovye/ (В коде то что заккоментировано трогать не нужно.) В приложении то что нужно сделать. В наличии или нет это уже настроено. Бесплатная доставка тоже автоматические ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Макет в приложении. 1) Кроссбраузерная верстка 2) Установка CMS Wordpress Модули: слайдер, поля для обратной связи Срок: 2 дня 50% после предоставления версткиВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
1) вместо перечёркнутого знака Р - должно быть написано - руб. 2) http://zdorov500.ru/internet-magazin/ - добавить в корзину должно быть на одном уровне 3) Сейчас при добавлении в корзину - мы переходим на страницу корзины. Нужно чтобы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Можно использовать любой модуль. Пример, что нужно - http://salonmango.ru/magazin/ukhod-za-nogtyami-i-kozhey-ruk/ Цвет можно такой же оставить.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвинуть сайт по тематике "Продажа готового бизнеса" Работа с нашим аккаунтом. Портфолио и опыт обязателенПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо проставить необходимые поля и импортировать 3 csv файла с товарамиИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте необходимо поставить стандартный скрипт магазина на WP Любой шаблон в оранжевом цвете.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер Интернет магазин (CMS Wordpress) некорректно отображает товары - если в наличии или нет. Неправильно обновляется выгрузка. Настроить правильную наценку. Совместить товары дубли. Необходим Специалист по настройке. Цену готовы обсудить после детального рассмотрения проекта. Требования: профессионализм, субординация, пунктуальность. Оплата ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо проверить на ошибки - сервер от fastvps.ru Снизить нагрузку и разобраться с управлением Требования: Субординация и ответственностьСистемное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад