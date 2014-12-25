Нужна оценка семантического ядра

Добрый день! Мне нужно качественное семантическое ядро для сайта, интернет-магазина, который будет продавать беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры.

Мне сделали ядро, я хотел бы мнения профессионала, как оно вообще. И при обоснованной критике я бы хотел переделать вместе с вами.

Прошу только адекватную оценку. За нее я готов заплатить