Улучшение позиций в поисковиках сайта

Есть проблема восприятия поисковиками, в частности яндекс проиндексировал почему то только 15 % страниц, хотя некоторым страницам больше года.

Различными исполнителями мне предлагается выполнить некие набор работ за очень различные деньги. При этом я никак не могу добиться/договориться о критериях оценки их труда.

Если я правильно понял работы можно разбить на 2 вида

1. Работы относящиеся ко всему сайту в целом (Ну типа прописать поле description), которые должны повлиять на выдачу всех страниц сайта

2. Работы по каждой странице в отдельности, которые будут первую очередь влиять на выдачу этих страниц.

Мне не нужны всякие медиа планы и вообще продвижение контекстной рекламой, по крайней мере сейчас.

Я бы хотел получить предложение, желательно, по п1 и п2 раздельно в виде за столько то рублей выполню такие то работы в результате чего выдача сайта по такому то набору поисковых фраз улучшится на столько то.

По п2. хотелось бы произвести тестовые работы (оплачивается отдельно). Взять 2 страница, одна индексированная яндексом, другая нет.

Выполнить работы и посмотреть достигается ли обещанный результат но набору поисковых фраз. Если результат достигается продолжить работы для остальных 330 страниц.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

сайт http://selftrips.ru/

Плиз пишите сразу какой результат будет гарантирован вашими работами (как изменится поисковая выдача!!!)

По результатам работ хочется увидеть рост позиций по набору поисковых фраз

Когда выбираете исполнителя смотрю только на обещанные показатели!!!