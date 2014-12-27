Раскрутка и продвижение сайта.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание.
Нужно реализовать работы по раскрутке и продвижению сайта.
CMS - Drupal
Тематика – Сайт инвестиционно-финансовой компании с элементами:
• Бизнеса
• Туризма
• Каталога.
На сайте 3 языка Русский / Английский / Португальский оптимизация может производиться отдельно по языкам.
Система переводов сайта ручная количество страниц для оптимизации нужно умножать на 3.
Сроки по договоренности.
Бюджет 100 USD
Оплата в рассрочку 50% после завершения всех работ остальные 50% через 2 месяца.
Возможно постоянное сотрудничество.
Общее число страниц
• 60 основных
• 80 второстепенных
• Существует около 300 наименований каталога которые могут быть использованы для ключевых слов.
План оптимизации
1. Внутренняя оптимизация.
2. Регистрация сайта в каталогах
3. Контекстная реклама в Google
4. Создание и правильное прописывание файлов robots.txt, sitemap.xml, .htaccess
5. Внешняя поисковая оптимизация
6. Оптимизация картинок
Основные моменты
2. Настройка главного зеркала + 301 редиректы
3. Валидация кода + скорость загрузки страниц
4. Битые ссылки
5. Структура сайта
• ЧПУ
• Лишние ссылки убираем в NOINDEX
• Перелинковка
• хлебные крошки
• Тегаделик
6. Наличие 404 ошибки
7. Титл и метатеги
9. Красивые сниппеты и микроразметка
10. Внутренний поиск на сайте
• Топ-10 внутренних поисков
11. Инструменты аналитики
• Отслеживание «длинных хвостов»
12. Социальные сети
13. Дополнительно
• Подбор ключевых слов
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
WMT показывает ошибки разметки - Тип ошибки Отсутствует: updated 437 Элементов с ошибками Тип ошибки Отсутствует: entry-title 437 Элементов с ошибками Нужно исправить ошибки чтобы код проходил проверку инструментом проверки структурированных данных. Дать советы по поводу отсутствия на сайте трафика с Google. Трафик с ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравсвуйте,надо выяснить почему упала посещаемость на сайте и как ее поднять. На сайте была посещаемсоть около 700-800 чел, поствили рекламу от адсенсе она резко упала до 400, возможно совпадение. Нужно выяснить, какие шаги нужно предпринять для ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно собрать кей коллектором семантическое ядро для написания статей на сайт Сайт предлагает создание интернет магазина недорого Аудитория - мелкий бизнес в сети. Сообщите вашу цену. СпасибоПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Вам нужно будет размещать комментарии / создавать темы на тематических форумах и сервисах (кроме вконтакте, твиттера) с ссылкой на мой сайт. Промышленная тематика: Электроэнергетика. Размещать комментарии нужно в актуальных темах, писать осмысленные предложения по теме. Цена одного комментария ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
http://sex-shop365.ru Необходимо повысить целевой трафик и увеличить продажиПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Мне нужно качественное семантическое ядро для сайта, интернет-магазина, который будет продавать беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Мне сделали ядро, я хотел бы мнения профессионала, как оно вообще. И при ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
Нужно продвижении онлайн игры, с основной целью - регистрация нового уникального пользователя. Развитие проекта должно проходить в несколько этапов. На первом этапе должно быть совершено около 500 регистраций. Усов Максим (CPA- менеджер)Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть сайт, тематика табак, кальяны. Необходимо вывести сайт в топ 10 . Работа через систему sape.ru . 100$ за работу в месяц. Не интересуют супер SEO-шники и тд, просто нужен добросовестный человек, понимающий как ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен анализ сайта, его внутренняя оптимизация и начальное продвижение. Сайт b-flow.ru - магазин-салон живых цветов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад