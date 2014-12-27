Раскрутка и продвижение сайта.

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок290 просмотров
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Техническое задание.

Нужно реализовать работы по раскрутке и продвижению сайта.

CMS - Drupal

Тематика – Сайт инвестиционно-финансовой компании с элементами:

• Бизнеса

• Туризма

• Каталога.

На сайте 3 языка Русский / Английский / Португальский оптимизация может производиться отдельно по языкам.

Система переводов сайта ручная количество страниц для оптимизации нужно умножать на 3.

Сроки по договоренности.

Бюджет 100 USD

Оплата в рассрочку 50% после завершения всех работ остальные 50% через 2 месяца.

Возможно постоянное сотрудничество.

Общее число страниц

• 60 основных

• 80 второстепенных

• Существует около 300 наименований каталога которые могут быть использованы для ключевых слов.

План оптимизации

1. Внутренняя оптимизация.

2. Регистрация сайта в каталогах

3. Контекстная реклама в Google

4. Создание и правильное прописывание файлов robots.txt, sitemap.xml, .htaccess

5. Внешняя поисковая оптимизация

6. Оптимизация картинок

Основные моменты

2. Настройка главного зеркала + 301 редиректы

3. Валидация кода + скорость загрузки страниц

4. Битые ссылки

5. Структура сайта

• ЧПУ

• Лишние ссылки убираем в NOINDEX

• Перелинковка

• хлебные крошки

• Тегаделик

6. Наличие 404 ошибки

7. Титл и метатеги

9. Красивые сниппеты и микроразметка

10. Внутренний поиск на сайте

• Топ-10 внутренних поисков

11. Инструменты аналитики

• Отслеживание «длинных хвостов»

12. Социальные сети

13. Дополнительно

• Подбор ключевых слов

9 лет назад
mvenskiy
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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