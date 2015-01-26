Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно ...
Надо выяснить, почему упала посещаемость на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравсвуйте,надо выяснить почему упала посещаемость на сайте и как ее поднять.
На сайте была посещаемсоть около 700-800 чел, поствили рекламу от адсенсе она резко упала до 400, возможно совпадение. Нужно выяснить, какие шаги нужно предпринять для ее поднятия. Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
WMT показывает ошибки разметки - Тип ошибки Отсутствует: updated 437 Элементов с ошибками Тип ошибки Отсутствует: entry-title 437 Элементов с ошибками Нужно исправить ошибки чтобы код проходил проверку инструментом проверки структурированных данных. Дать советы по поводу отсутствия на сайте трафика с Google. Трафик с ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно собрать кей коллектором семантическое ядро для написания статей на сайт Сайт предлагает создание интернет магазина недорого Аудитория - мелкий бизнес в сети. Сообщите вашу цену. СпасибоПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Вам нужно будет размещать комментарии / создавать темы на тематических форумах и сервисах (кроме вконтакте, твиттера) с ссылкой на мой сайт. Промышленная тематика: Электроэнергетика. Размещать комментарии нужно в актуальных темах, писать осмысленные предложения по теме. Цена одного комментария ...Закрыт9 лет назад
http://sex-shop365.ru Необходимо повысить целевой трафик и увеличить продажиПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Мне нужно качественное семантическое ядро для сайта, интернет-магазина, который будет продавать беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Мне сделали ядро, я хотел бы мнения профессионала, как оно вообще. И при ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
Нужно продвижении онлайн игры, с основной целью - регистрация нового уникального пользователя. Развитие проекта должно проходить в несколько этапов. На первом этапе должно быть совершено около 500 регистраций. Усов Максим (CPA- менеджер)Закрыт9 лет назад
- $100
Есть сайт, тематика табак, кальяны. Необходимо вывести сайт в топ 10 . Работа через систему sape.ru . 100$ за работу в месяц. Не интересуют супер SEO-шники и тд, просто нужен добросовестный человек, понимающий как ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен анализ сайта, его внутренняя оптимизация и начальное продвижение. Сайт b-flow.ru - магазин-салон живых цветов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Несколько раз сталкивался с мнением что поисковики считают этот сайт мусорным. Что есть какие то ошибки и тд. Хотелось бы понять что не так и что надо исправить. Сколько стоит не знаю, предлагайте. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!!Закрыт9 лет назад