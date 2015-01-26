Надо выяснить, почему упала посещаемость на сайте

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок238 просмотров
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Здравсвуйте,надо выяснить почему упала посещаемость на сайте и как ее поднять.

На сайте была посещаемсоть около 700-800 чел, поствили рекламу от адсенсе она резко упала до 400, возможно совпадение. Нужно выяснить, какие шаги нужно предпринять для ее поднятия. Жду ваших предложений.

9 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$20
2 дня
Сделано Все хорошо.
Отличный заказчик, буду рад постоянному сотрудничеству