Сем ядро под англоязычный сегмент (магазин мебели)

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно составить семантическое ядро для магазина мебели, работающего в Австралии http://ghify.com/

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
  • Похожие заказы

  • Внутренняя перелинковка для информационного сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача: сделать внутреннюю перелинковку для информационного сайта. Сейчас на нем около 270 статей. Запросы уже все собраны и разбиты на группы (для каждой статьи). Есть частотности и текущая позиция сайта. Нужно ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить ошибки структурированных данных Google и дать советы по SEO

    WMT показывает ошибки разметки - Тип ошибки Отсутствует: updated 437 Элементов с ошибками Тип ошибки Отсутствует: entry-title 437 Элементов с ошибками Нужно исправить ошибки чтобы код проходил проверку инструментом проверки структурированных данных. Дать советы по поводу отсутствия на сайте трафика с Google. Трафик с ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Улучшение позиций в поисковиках сайта

    $300

    Есть проблема восприятия поисковиками, в частности яндекс проиндексировал почему то только 15 % страниц, хотя некоторым страницам больше года. Различными исполнителями мне предлагается выполнить некие набор работ за очень различные деньги. При этом я никак не ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка и продвижение сайта.

    $100

    Техническое задание. Нужно реализовать работы по раскрутке и продвижению сайта. CMS - Drupal Тематика – Сайт инвестиционно-финансовой компании с элементами: • Бизнеса • Туризма • Каталога. На сайте 3 языка Русский / Английский / Португальский оптимизация может производиться отдельно ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надо выяснить, почему упала посещаемость на сайте

    Здравсвуйте,надо выяснить почему упала посещаемость на сайте и как ее поднять. На сайте была посещаемсоть около 700-800 чел, поствили рекламу от адсенсе она резко упала до 400, возможно совпадение. Нужно выяснить, какие шаги нужно предпринять для ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Размещение комментариев с ссылками

    $40

    Вам нужно будет размещать комментарии / создавать темы на тематических форумах и сервисах (кроме вконтакте, твиттера) с ссылкой на мой сайт. Промышленная тематика: Электроэнергетика. Размещать комментарии нужно в актуальных темах, писать осмысленные предложения по теме. Цена одного комментария ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна оценка семантического ядра

    Добрый день! Мне нужно качественное семантическое ядро для сайта, интернет-магазина, который будет продавать беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Мне сделали ядро, я хотел бы мнения профессионала, как оно вообще. И при ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижения онлайн-игры

    $120

    Нужно продвижении онлайн игры, с основной целью - регистрация нового уникального пользователя. Развитие проекта должно проходить в несколько этапов. На первом этапе должно быть совершено около 500 регистраций. Усов Максим (CPA- менеджер)

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад