Снять фильтр яндекса "назойливые виды рекламы"

Уже несколько месяцев как упал трафик с Яндекса.

Сайт http://shl.su/Cgy

Платон пишет:

"В настоящий момент Ваш сайт ранжируется в результатах поиска с ограничениями со стороны алгоритмов, т.к. на его страницах были выявлены назойливые виды рекламы. К таким видам рекламы относятся, например, попандеры, кликандеры, редиректы родительского окна. В Поиск также внедрены методы распознавания шокирующей рекламы и обманных уведомлений. Возможно, страницы с подобными элементами были размещены на сайте без Вашего ведома."

Перекопали все что могло быть но так и не побороли.