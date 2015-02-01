Составление семантического ядра

Для сайта тематики дети/семья требуется создание семантического ядра с разбивкой запросов по группам 3-4-5 запросов для написания статей. Требования:

- все запросы должны быть сугубо информационными, подходящими для написания интересных материалов

- по указанным запросам сайт не должен быть в топ-100 яндекс

- частотность запросов должна быть от 500 в месяц, лучше больше.

Необходимо составить 200 групп по 3-4-5 запросов.