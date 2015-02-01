Составление семантического ядра

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок228 просмотров
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Для сайта тематики дети/семья требуется создание семантического ядра с разбивкой запросов по группам 3-4-5 запросов для написания статей. Требования:

- все запросы должны быть сугубо информационными, подходящими для написания интересных материалов

- по указанным запросам сайт не должен быть в топ-100 яндекс

- частотность запросов должна быть от 500 в месяц, лучше больше.

Необходимо составить 200 групп по 3-4-5 запросов.

9 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
igoor
Игорь 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
4 дня
Отличный исполнитель! Рекомендую. Чутко вникает в задачи клиента любой сложности. Всегда готов к обсуждению.
Очень понравилось работать с Михаилом. Рекомендую всем исполнителям как грамотного и приятного в работе заказчика.
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