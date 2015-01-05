SEO анализ сайта с конкретными рекомендациями

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок208 просмотров
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Сайт www.ustanovka-doors.ru

Необходим SEO анализ сайта с конкретными рекомендациями

Основные цель - внутренняя оптимизация

Доп. цель - быстрые ссылки в Яндекс (2-3 шт.)

9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в срок. Обратная связь на высоте. Рекомендую!
Приятно работать с Сергеем, грамотный и приятный в общении человек. Отмечу также четко поставленное тех. задание и оплату в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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