Анализ сайта на фильтра в поисковиках

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок188 просмотров
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Есть сайт vinkod.com.ua

В апреле с поиска google стало меньше приходить людей - нужно провести анализ текущего состояния сайта.

http://prntscr.com/5mzzah - картинка из метрики, счетчик был установлен в январе.

Возможно есть какие-то фильтра. Или что-то подобное.

С сайтом на тот момент - ничего не делали.

p.s. Просьба - с предложением покупать ссылки не беспокоить.

Комплексный аудит решили отложить до лучших времен.

9 лет назад
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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