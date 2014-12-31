Анализ сайта на фильтра в поисковиках

Необходим детальный анализ сайта. Что надо доделать, в чем ошибки и что необходимо усовершенствовать. Интернет магазин: спортивные товары.
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Есть сайт vinkod.com.ua
В апреле с поиска google стало меньше приходить людей - нужно провести анализ текущего состояния сайта.
http://prntscr.com/5mzzah - картинка из метрики, счетчик был установлен в январе.
Возможно есть какие-то фильтра. Или что-то подобное.
С сайтом на тот момент - ничего не делали.
p.s. Просьба - с предложением покупать ссылки не беспокоить.
Комплексный аудит решили отложить до лучших времен.
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