Разместить качественные ссылки

Уже несколько месяцев как упал трафик с Яндекса. Сайт http://shl.su/Cgy Платон пишет: "В настоящий момент Ваш сайт ранжируется в результатах поиска с ограничениями со стороны алгоритмов, т.к. на его страницах были выявлены назойливые виды рекламы. К таким видам ...