Михаил зарекомендовал себя в качестве очень ответственного заказчика, который в точности формулирует постановку задачи. Если говорить о коммуникации, то доступен 24/7, тем самым обеспечивая отличную обратную связь. Продолжаем работу над его проектами. Рекомендую к сотрудничеству!