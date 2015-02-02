Социальному проекту, работающему под управлением Word Press требуется помощь в написании скрипта (модуля) для отслеживания отправляемых писем. Необходимо вычислить IP отправляющего письмо по форме голосования. Иными словами нужно знать точный IP (ID) отправляющего ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Социальному проекту необходимо получить контент в исходном виде примерно 300 страниц одной темы на форуме под управлением vBulletin и произвести импорт на сайт под управлением word press (или в PhpBB). Можно импортировать данные на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Новому сайту под управлением Bitrix (сфера аренды жилья в мск) требуется грамотный SEO оптимизатор. Этап 1 (срочный): Требуется правильно прописать Titles страниц, Meta тэгов, провести грамотную работу над улучшением контента и, если потребуется ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Михаил - замечательный заказчик. Грамотно ставит задачу, с пониманием относится к нюансам реализации. Был крайне рад сотрудничать!
Ответный отзыв
Огромное спасибо Владиславу за профессиональный подход, проявленный им при переносе данных для социального проекта www.dsg7.com для движка форума на phpbb. Парсинг данных произвел на высочайшем уровне, причем данных крайне важных и находящихся на совершенно другом движке. Отношение крайне ответственное. Владислав все делает размеренно, спокойно не суетится и не задает лишних вопросов. Удивительные качества, которые крайне редко встречаются в нашей повседневной жизни. Настоявший пример того, как правильно работать и относится к поставленной задаче. Так держать! От имени инициативной группы выражаем глубокую признательность за столь важные человеческие качества и профессиональный подход к делу.
$14
10 баллов
10 лет назад
Михаил зарекомендовал себя в качестве очень ответственного заказчика, который в точности формулирует постановку задачи. Если говорить о коммуникации, то доступен 24/7, тем самым обеспечивая отличную обратную связь. Продолжаем работу над его проектами. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Большое спасибо Александру за грамотный и профессиональный подход к построению SEO оптимизации. Работаем с новым проектом и скоро начнем воплощать все задуманное на просторах интернета. Мое почтение и рекомендации.