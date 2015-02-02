mikleul

Михаил mikleul

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется написание модуля (скрипта) для сайта под управлеинем WP

    Социальному проекту, работающему под управлением Word Press требуется помощь в написании скрипта (модуля) для отслеживания отправляемых писем. Необходимо вычислить IP отправляющего письмо по форме голосования. Иными словами нужно знать точный IP (ID) отправляющего ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг сайта

    Социальному проекту необходимо получить контент в исходном виде примерно 300 страниц одной темы на форуме под управлением vBulletin и произвести импорт на сайт под управлением word press (или в PhpBB). Можно импортировать данные на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Seo оптимизиция сайта под управлением Bitrix

    Новому сайту под управлением Bitrix (сфера аренды жилья в мск) требуется грамотный SEO оптимизатор. Этап 1 (срочный): Требуется правильно прописать Titles страниц, Meta тэгов, провести грамотную работу над улучшением контента и, если потребуется ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

RENESiS
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Парсинг сайта
WordPress
Михаил - замечательный заказчик. Грамотно ставит задачу, с пониманием относится к нюансам реализации. Был крайне рад сотрудничать!
Огромное спасибо Владиславу за профессиональный подход, проявленный им при переносе данных для социального проекта www.dsg7.com для движка форума на phpbb. Парсинг данных произвел на высочайшем уровне, причем данных крайне важных и находящихся на совершенно другом движке. Отношение крайне ответственное. Владислав все делает размеренно, спокойно не суетится и не задает лишних вопросов. Удивительные качества, которые крайне редко встречаются в нашей повседневной жизни. Настоявший пример того, как правильно работать и относится к поставленной задаче. Так держать! От имени инициативной группы выражаем глубокую признательность за столь важные человеческие качества и профессиональный подход к делу.
Ответный отзыв
hockenhaim
Александр 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Seo оптимизиция сайта под управлением Bitrix
Михаил зарекомендовал себя в качестве очень ответственного заказчика, который в точности формулирует постановку задачи. Если говорить о коммуникации, то доступен 24/7, тем самым обеспечивая отличную обратную связь. Продолжаем работу над его проектами. Рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо Александру за грамотный и профессиональный подход к построению SEO оптимизации. Работаем с новым проектом и скоро начнем воплощать все задуманное на просторах интернета. Мое почтение и рекомендации.
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