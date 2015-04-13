Требуется написание модуля (скрипта) для сайта под управлеинем WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Социальному проекту, работающему под управлением Word Press требуется помощь в написании скрипта (модуля) для отслеживания отправляемых писем.

Необходимо вычислить IP отправляющего письмо по форме голосования.

Иными словами нужно знать точный IP (ID) отправляющего письмо с возможностью сбора статистики: сколько раз отправил, откуда отправил, время отправки.

В случае Вашей заинтересованности предоставим подробную информацию более развернуто.

WordPress
10 лет назад
mikleul
Михаил 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров