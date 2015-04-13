Нужен знаток javascript, coffescript, meteor js, node js для доработки сайта связанного со Steam api. Основная работа над проектом уже выполнена, вам нужно только устранить некоторые баги. - Цена ~4 000р - От ...
Требуется написание модуля (скрипта) для сайта под управлеинем WP
Социальному проекту, работающему под управлением Word Press требуется помощь в написании скрипта (модуля) для отслеживания отправляемых писем.
Необходимо вычислить IP отправляющего письмо по форме голосования.
Иными словами нужно знать точный IP (ID) отправляющего письмо с возможностью сбора статистики: сколько раз отправил, откуда отправил, время отправки.
В случае Вашей заинтересованности предоставим подробную информацию более развернуто.
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