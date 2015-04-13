К существующему компоненту Attachments 3.x for Joomla 2.5+ or 3.x нужно добавить возможность пакетной загрузки файлов, т.е. во время прикрепления файлов к статье была возможность выбрать вместо 1 файла сразу несколько и по нажатию "загрузить" ...
Доработка проекта на js
Нужен знаток javascript, coffescript, meteor js, node js для доработки сайта связанного со Steam api. Основная работа над проектом уже выполнена, вам нужно только устранить некоторые баги.
- Цена ~4 000р
- От вас требуются портфолио, отзывы и всё такое прочее для доказательства ваших искренних намерений.)
- Возможно потребуется сдать простое тестовое задание для проверки ваших способностей.
p.s. работа не одноразовая, есть несколько заданий, а в дальнейшем требуется поддержка проекта.
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