Установить landing page на движок и установить корзину

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть сверстанная страничка landing page,

нужно добавить разделы, установить корзину и прицепить все к легкой CMS

прикрепить корзину WICART - готовое решение без mysql, или подобное на усмотрение исполнителя.

MySQL
10 лет назад
artlee
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexxx1383
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$100
3 дня
не рекомендую
Работа была выполнена в срок, но оплаты так и не дождался. Берите предоплату.

Заявки фрилансеров

Alexxx1383
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад

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