Нужен программист хорошо знающий движок на Webasyst, задача прикрутить новую верстку к существующему сайту + некоторые мелочи реализовать новые фишки. Детали в личку. Прошу не тратить мое и ваше время, если вы не работали с ...
Информационный сайт
Есть хост, домен, cms-wordpress, тема u-design, cайт в настоящее время разрабатывается, нужна форма регистрации с 2-мя полями
только почта и номер телефона, без всяких паролей, с записью данных в базу, с проверкой айпи, защитой от повторной рег, так же для входа только 2 строки
Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.
Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.
Заявки фрилансеров
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