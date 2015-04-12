Информационный сайт

Есть хост, домен, cms-wordpress, тема u-design, cайт в настоящее время разрабатывается, нужна форма регистрации с 2-мя полями

только почта и номер телефона, без всяких паролей, с записью данных в базу, с проверкой айпи, защитой от повторной рег, так же для входа только 2 строки

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.