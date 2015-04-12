Хотспот с логином через соц. сеть

Разработать посадочную страницу.

Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, Twitter ). При выборе соц/ сети у клиента появляется заранее подготовленный пост, который он должен опубликовать, нажав на кнопку "опубликовать". После публикации у клиента появляется доступ в интернет.

Ссылка по теме: http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot