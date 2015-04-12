Нужен парсер spravker.ru по городу, не всего справочника(!!!). Категория;Название фирмы;Телефон;Сайт Возможность пропускать не интересующиеся категории. Без дублей, в csv.
Хотспот с логином через соц. сеть
Разработать посадочную страницу.
Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, Twitter ). При выборе соц/ сети у клиента появляется заранее подготовленный пост, который он должен опубликовать, нажав на кнопку "опубликовать". После публикации у клиента появляется доступ в интернет.
Ссылка по теме: http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется привязка по ключу и домену на php скрипты. Структура такая: В файл php вставляется привязка если ключ и домен лицензия в бд есть то все отлично работает, если нет выводится текст о ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется разработка калькулятора он-лайн расчета стоимости столешницы из искусственного камня и интеграция его на сайт (статичный сайт на HTML+CSS без CMS). Пример нужного калькулятора можно посмотреть здесь: http://www.unicapietra.ru/calculator.html Данный ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вставить скрипт подписки для сбора контактных данных на сайт vsetreningi.kz Я попытался вставить бесплатный скрипт http://vsetreningi.kz/index.html - но что то не получается. Нужно либо его правильно вставить, либо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нормализовать сломанный функционал: Выгрузка товаров на сайт. Подправить форму обратного сообщения. На главной странице сделать банер. Программисту надо будет залезть на сайт и разобраться в коде другого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести материалы и категории/подкатегории с Joomla! 2.5.8 + K2 v2.6.2 (все статьи опубликованы через K2) на Wordpress. При этом необходимо сохранить структуру сайта, ЧПУ статей и категорий, теги(метки) статей, изображения в статьях и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен сайт на модиксе, всего 12 страниц, уникальных 6, верстка есть, ТЗ тоже. Вид сайта каталог с поиском и фильтром. Цена вопроса -9К, срок 2 недели. Без предоплат, оплата за результат, работа на вашем хосте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сайт который установлен на vps сервер. Нужно перенести его на другой vps который стоит дешевле. Доступі к серверам предоставлю. Важно чтобы после переноса работала отправка писем с сайта. Прошу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Вывести товары на главной по заданным свойствам. (блок с новинками и блок с популярными товарами)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт или SQL-запрос для phpmyadmin, который удалит все ссылки с тегом rel="nofollow", оставляя при этом анкор. Пример: Изменить тип заказа На выходе должно быть: Изменить тип заказаВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад