Хотспот с логином через соц. сеть

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Разработать посадочную страницу.

Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, Twitter ). При выборе соц/ сети у клиента появляется заранее подготовленный пост, который он должен опубликовать, нажав на кнопку "опубликовать". После публикации у клиента появляется доступ в интернет.

Ссылка по теме: http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot

10 лет назад
ssmco
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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