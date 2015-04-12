Приветствую! Требуется натянуть шаблон интернет-магазина на insales. На сколько мне известно, у данной системы свой ip. Поэтому, скорее всего, нужен человек, который уже имеет опыт работы с данным движком. ...
Добавить скрипт формы подписки на сайт
Здравствуйте!
Необходимо вставить скрипт подписки для сбора контактных данных на сайт vsetreningi.kz
Я попытался вставить бесплатный скрипт http://vsetreningi.kz/index.html - но что то не получается.
Нужно либо его правильно вставить, либо другой скрипт.
В идеале я хотел чтобы было несколько форм сбора данных на сайте, каждая выполняла разную роль. Тоесть одна отправляла подарок подписчику, другая записывала его на мероприятие, третья просто подписывало его на подписку.
Вставить нужно в шаблон полной новости. Вот пример: http://vsetreningi.kz/723-thetaheal.html (Подписка на рассылку)
Жду предложений.
Спасибо!
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