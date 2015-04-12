Добавить скрипт формы подписки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки105 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо вставить скрипт подписки для сбора контактных данных на сайт vsetreningi.kz

Я попытался вставить бесплатный скрипт http://vsetreningi.kz/index.html - но что то не получается.

Нужно либо его правильно вставить, либо другой скрипт.

В идеале я хотел чтобы было несколько форм сбора данных на сайте, каждая выполняла разную роль. Тоесть одна отправляла подарок подписчику, другая записывала его на мероприятие, третья просто подписывало его на подписку.

Вставить нужно в шаблон полной новости. Вот пример: http://vsetreningi.kz/723-thetaheal.html (Подписка на рассылку)

Жду предложений.

Спасибо!

10 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с поставленой задачей. Очень целеустремленный человек. Желаю всего наилучшего!
Спасибо за проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад