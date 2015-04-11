Доработка и редактирование wordpress

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Закрыт4 заявки100 просмотров

Нужен человек который хорошо разбирается php и wordpress.

Необходимо внести некоторые коррективы в существующих сайт.

Все детали в личные сообщения.

PHPWordPress
10 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров