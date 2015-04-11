Нужно сделать так, чтобы любой человек при заходе на мой сайт третий раз с одного и того же ip перенаправлялся на определенный сайт. Т.е. доступной инструкцией объяснить как, куда и что прописать на моем сайте
Доработка и редактирование wordpress
Нужен человек который хорошо разбирается php и wordpress.
Необходимо внести некоторые коррективы в существующих сайт.
Все детали в личные сообщения.
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