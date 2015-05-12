Создание сайта с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок209 просмотров

Требуется создать сайт с нуля.

Верстка сайта на php.

Функционал javascript, jquery, php.

Страничек 30–50.

Большинство страниц с функционалом.

Пишите примеры ваших работ и стоимость за весь сайт.

Детальная информация выбранному исполнителю.

Пожалуйста пишите стоимость .Хотя-бы примерно плюс минус 30-50$

JavaScriptjQueryPHP
10 лет назад
gerasim1
Сергей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Сергей спасибо за работу.Всё сделано по техническому заданию.Всё разъяснил показал.Рекомендую
Очень приятно было поработать с Юрием. Благодарю за интересный проект и за сотрудничество, буду рад поработать снова :)

Заявки фрилансеров

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад