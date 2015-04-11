Сайт на Joomla 2.5 На сайте есть страница с функционалом парсера погоды. Нужно его отремонтировать и усовершенствовать. После этого включить на сайте Joomla 3
Исправить БАГ в модуле синхронизации 1С (Webasyst Shop-Script)
Добрый день.
При запуске ручной синхронизации в логах сервера появляется ошибка:
PHP Fatal error: Call to a member function endElement() on a non-object in /var/www/sitename.ru/wa-apps/shop/plugins/cml1c/lib/actions/backend/shopCml1cPluginBackendRun.controller.php on line 483
Эту ошибку нужно устранить.
Файл shopCml1cPluginBackendRun.controller.php я прикрепил к проекту.
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