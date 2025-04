Исправить БАГ в модуле синхронизации 1С (Webasyst Shop-Script)

Добрый день.

При запуске ручной синхронизации в логах сервера появляется ошибка:

PHP Fatal error: Call to a member function endElement() on a non-object in /var/www/sitename.ru/wa-apps/shop/plugins/cml1c/lib/actions/backend/shopCml1cPluginBackendRun.controller.php on line 483

Эту ошибку нужно устранить.

Файл shopCml1cPluginBackendRun.controller.php я прикрепил к проекту.