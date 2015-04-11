Нужно сделать полную копию по функционалу vsekolesa.kiev.ua/ макет уже нарисован и есть псд, тоисть нужна верстка и функционал на джумле, макет прикрепляю.
Программно-аппаратный комплекс "Электронная очередь"
Необходимо разработать программную часть программно-аппаратного комплекса "Электронная очередь":
1)Серверную часть (ВЭБ-сервис+вся логика проекта)
2)Клиентскую часть (ВЭБ-интерфейс+функционал)
3)Клиентскую часть для мобильных устройств (Андроид, IOS)
4)Сервисную часть (ВЭБ-интерфейс+функционал)
Возможно поэтапная реализация проекта. Первый этап – 1),2),4).
Подробности в прикрепленном файле и в обсуждении.
Заявки фрилансеров
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