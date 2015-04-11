Программно-аппаратный комплекс "Электронная очередь"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Необходимо разработать программную часть программно-аппаратного комплекса "Электронная очередь":

1)Серверную часть (ВЭБ-сервис+вся логика проекта)

2)Клиентскую часть (ВЭБ-интерфейс+функционал)

3)Клиентскую часть для мобильных устройств (Андроид, IOS)

4)Сервисную часть (ВЭБ-интерфейс+функционал)

Возможно поэтапная реализация проекта. Первый этап – 1),2),4).

Подробности в прикрепленном файле и в обсуждении.

AndroidiOS
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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