1) установить и настроить на импорт модуль simplecsv на джумлу 1.5 с компонентом virtuemart 2) удалить все копирайты и английские комментарии в simplecsv (возможно с заменой), вес модуля всего 16 КБ)) ...
Интеграция партнерской программы отелей на сайт
Доброе всем время суток!
Задача следующая: хотим интегрировать на сайт otdyhaem.com.ua (cms drupal 6) партнерскую программу https://www.travelpayouts.com/, а именно сервис бронирования отелей.
Мы хотим на свой сайт интегрировать отели с возможностью поиска по ним.
Отели должны быть разбиты по категориям, согласно нашей структуры сайта
и под наш дизайн.
Например http://otdyhaem.com.ua/lvovskaya/lvov/oteli
т.е. в каждом населенном пункте/области должны выводиться отели, которые
к ним относятся.
Я переписывался со службой поддержки данного сервиса, они сказали, что такое можно реализовать используя API. Документация здесь http://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956133
Ищем специалиста, который сможет заняться данной задачей.
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