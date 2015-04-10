Интеграция партнерской программы отелей на сайт

Доброе всем время суток!

Задача следующая: хотим интегрировать на сайт otdyhaem.com.ua (cms drupal 6) партнерскую программу https://www.travelpayouts.com/, а именно сервис бронирования отелей.

Мы хотим на свой сайт интегрировать отели с возможностью поиска по ним.

Отели должны быть разбиты по категориям, согласно нашей структуры сайта

и под наш дизайн.

Например http://otdyhaem.com.ua/lvovskaya/lvov/oteli

т.е. в каждом населенном пункте/области должны выводиться отели, которые

к ним относятся.

Я переписывался со службой поддержки данного сервиса, они сказали, что такое можно реализовать используя API. Документация здесь http://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956133

Ищем специалиста, который сможет заняться данной задачей.