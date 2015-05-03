Вывод форм обратной связи в зависимости от региона для ocStore 1.5.5.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка114 просмотров

Здравствуйте!

Требуется реализовать вывод двух форм обратной связи в зависимости от региона (определение по IP) по следующему алгоритму:

1) Проверяем регион посетителя.

2) Если регион соответствует одному из заданных в настройках, то выводим одну форму обратной связи (письма идут на один E-mail).

3) Если регион не соответствует ни одному из заданных, то выводим другую форму (соответственно, письма идут на другой E-mail).

Важно, чтобы при одновременном нахождении на сайте посетителей из двух и более разных регионов, правила вывода форм обрабатывались бы для каждого по-отдельности и сохранялись в течение всей сессии.

Т.е., например, если один посетитель зашел из Москвы, а второй через 30 секунд зашел из Челябинска, им выводились бы формы в соответствии с настройками для их региона.

Для определения IP можно использовать готовые решения:

1) https://opencartforum.com/files/file/888-определение-города-по-ip-geo-ip-для-россии-украины-и-бе/

или

2) https://opencartforum.com/files/file/2292-sypex-geoip-sv-определение-страны-региона-и-города-по-ip-151-155-20/

Будут приобретены при необходимости.

ocStore
10 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Рекомендую Сергея как профессионала своего дела. С непростой задачей справился на отлично. Все прекрасно работает! Обязательно буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Оплата вовремя, четкое задание

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programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад