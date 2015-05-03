Необходимо интегрировать api wapstart в шаблон страницы, чтобы начался тестовый показ рекламной информации. wapstart.ru/
Вывод форм обратной связи в зависимости от региона для ocStore 1.5.5.1
Здравствуйте!
Требуется реализовать вывод двух форм обратной связи в зависимости от региона (определение по IP) по следующему алгоритму:
1) Проверяем регион посетителя.
2) Если регион соответствует одному из заданных в настройках, то выводим одну форму обратной связи (письма идут на один E-mail).
3) Если регион не соответствует ни одному из заданных, то выводим другую форму (соответственно, письма идут на другой E-mail).
Важно, чтобы при одновременном нахождении на сайте посетителей из двух и более разных регионов, правила вывода форм обрабатывались бы для каждого по-отдельности и сохранялись в течение всей сессии.
Т.е., например, если один посетитель зашел из Москвы, а второй через 30 секунд зашел из Челябинска, им выводились бы формы в соответствии с настройками для их региона.
Для определения IP можно использовать готовые решения:
1) https://opencartforum.com/files/file/888-определение-города-по-ip-geo-ip-для-россии-украины-и-бе/
или
2) https://opencartforum.com/files/file/2292-sypex-geoip-sv-определение-страны-региона-и-города-по-ip-151-155-20/
Будут приобретены при необходимости.
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