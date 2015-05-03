Вывод форм обратной связи в зависимости от региона для ocStore 1.5.5.1

Здравствуйте!

Требуется реализовать вывод двух форм обратной связи в зависимости от региона (определение по IP) по следующему алгоритму:

1) Проверяем регион посетителя.

2) Если регион соответствует одному из заданных в настройках, то выводим одну форму обратной связи (письма идут на один E-mail).

3) Если регион не соответствует ни одному из заданных, то выводим другую форму (соответственно, письма идут на другой E-mail).

Важно, чтобы при одновременном нахождении на сайте посетителей из двух и более разных регионов, правила вывода форм обрабатывались бы для каждого по-отдельности и сохранялись в течение всей сессии.

Т.е., например, если один посетитель зашел из Москвы, а второй через 30 секунд зашел из Челябинска, им выводились бы формы в соответствии с настройками для их региона.

Для определения IP можно использовать готовые решения:

1) https://opencartforum.com/files/file/888-определение-города-по-ip-geo-ip-для-россии-украины-и-бе/

или

2) https://opencartforum.com/files/file/2292-sypex-geoip-sv-определение-страны-региона-и-города-по-ip-151-155-20/

Будут приобретены при необходимости.