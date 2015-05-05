Нужен специалист по Drupal. Оптимизация сайта, настройка сервера.

Существует проект на Drupal 7. Необходим специалист, с опытом администрирования серверов именно под этот движок, а также специалист по Drupal. Описание вакансии - сайт не держит нагрузок. Необходимо выяснить причину и устранить ее путем оптимизации сайта или настройки сервера.