Нужен специалист по Drupal. Оптимизация сайта, настройка сервера.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок226 просмотров

Существует проект на Drupal 7. Необходим специалист, с опытом администрирования серверов именно под этот движок, а также специалист по Drupal. Описание вакансии - сайт не держит нагрузок. Необходимо выяснить причину и устранить ее путем оптимизации сайта или настройки сервера.

Drupal
10 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Семен настоящий профессионал. Работа выполнена качественно, в оговоренные сроки. Сервер настроен под тяжелый сайт в лучшем виде, освободилась память и большие нагрузки держит на ура! Если вы ищите хорошего системного администратора - рекомендую.
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад